قائد الجيش بالإنابة استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية وبحثا مراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودة في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism)الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers ووفدًا من اللجنة، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

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