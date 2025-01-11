شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: درجات الحرارة ستعود للانخفاض وستصل ما دون الصفر في بعض المناطق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار العقيل، خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية”، أن درجات الحرارة ستصل لما دون الصفر في عدة مناطق، خاصة شمال المملكة.

وأوضح أنه فلكيًا وصلنا إلى منتصف فصل الشتاء، مؤكدًا مناطق تبوك وشمال المملكة ستتأثر بشكل كبير بانخفاض درجات الحرارة، خلال النصف الثاني من الفصل.

وتابع أن مدينة الرياض ستشهد غدًا الأحد، أمطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة، وخلال الأيام القادمة ستكون السماء ملبدة بالغيوم.