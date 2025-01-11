شكرا لمتابعة خبر عن صور ولي العهد تزين شوارع بيروت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زينت صور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي ذلك في أعقاب الدعوة التي وجهها سموه إلى رئيس لبنان العماد جوزيف عون، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم السبت.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تهانيه بمناسبة انتخاب “عون” رئيسا للبنان ، كما نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إليه.

يذكر أن ولي العهد تناقش أيضا مع الرئيس اللبناني حول المستجدات بالمنطقة وسبل تعزيز العلاقة التاريخية بين المملكة ولبنان.

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