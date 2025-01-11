شكرا لمتابعة خبر عن سحابة كثيفة تغطي شرق الليث وتنذر بتقلبات جوية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد منطقة شرق الليث الآن ظهور سحابة ضخمة وكثيفة تغطي السماء بشكل ملحوظ، وسط ترقب لاحتمالية هطول أمطار خلال الساعات القادمة.

ونشر خبير الطقس والمناخ زياد الجهني عبر حسابه بمنصة «إكس»، مقطع للسحابة وهي تمتد على نطاق واسع، مع توقعاته بتغيرات ملحوظة في حالة الطقس.

وفي سياق متصل؛ شهدت منطقة مكة المكرمة حالة من عدم الاستقرار الجوي وانخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار بغزارة والتي تصل إلى حد السيول.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على العديد من مناطق المملكة.

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