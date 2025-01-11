دريان التقى المفتي العام في سوريا وبحث معه الشؤون الإسلامية وتعزيز العلاقات التي كانت قائمة بين البلدين

التقى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، وتم التداول في الشؤون الإسلامية وتعزيز العلاقات التي كانت قائمة بين لبنان وسوريا على التعاون والمحبة والثقة والاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية التشاور بين العلماء السوريين واللبنانيين للقيام بدورهم الفاعل في نشر العلم الشرعي الصحيح والقيم الإسلامية والأخلاق السامية المبنية على قواعد الشريعة الإسلامية.

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