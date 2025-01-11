فراس حمدان: مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة ونواف سلام

أشار النائب فراس حمدان، الى أن "مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة ونواف سلام"، لافتاً الى أن "عنوان المرحلة لنهار الاثنين: إسقاط تسمية الرئيس ميقاتي، أي تسمية لأي شخصية يجب أن يكون ماضيه يشبه حاضره، أن يكون قادراً على مواكبة وتنفيذ خطاب القسم، أن يكون وجهاً جديداً يعطي الأمل للبنانيين بنهج جديد".

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