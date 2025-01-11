دورة أوكلاند: مونفيس أكبر لاعب يحرز لقبا منذ 1977

الرياص - اسماء السيد - اوكلاند : بات الفرنسي غايل مونفيس عن 38 عاما أكبر لاعب يحرز لقب دورة في فردي الرجال لدى محترفي كرة المضرب منذ 1977، بعد تغلبه على البلجيكي المتأهل من التصفيات زيزو بيرغس 6 3، 6 4، في نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية (250 نقطة) السبت.

وبات مونفيس أكبر لاعب يحرز أحد ألقاب الدورات الموازية لدورات المحترفين منذ الأسترالي كن روزوال عن 43 عاما في هونغ كونغ عام 1977، وتخطى الرقم القياسي في سلسلة دورات ايه تي بي التي بدأت في 1990، والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر الذي كان أصغر بشهرين عند تتويجه بلقب دورة بازل في 2019.

قال اللاعب الذي احتفل مع الجماهير بعد تتويجه إنه فخور بتحقيق هذا الانجاز بهذا العمر الذي يخلد فيه اللاعبون إلى الراحة ويعتزلون اللعبة "العمر هو رقم، لكني مستمر في العمل".

وكان مونفيس أحرز أول ألقابه الاحترافية في عام 2005 "كانت قبل عشرين سنة، لا زلت أملك شغف ممارسة كرة المضرب. أشعر بأني أضرب كل كرة بالطريقة المناسبة".