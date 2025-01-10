والد الشيخ عبدالعزيز بن نوح إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2025, 7:47 مساءً

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة الشيخ علي بن محمد بن نوح، والد كل من عبدالله و د. عبدالعزيز إمام وخطيب خادم الحرمين الشريفين والمستشار في الديوان الملكي. وسيُصلَّى على الفقيد يوم غد السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في الرياض، وسيُدفن في مقبرة عرقة. رحمه الله رحمة واسعة. "الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد "آل نوح" الكرام، وتخص أبناءه الأستاذ عبدالله، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز، وشقيقاتهما، وأحفاده وحفيداته كافة رحمه الله. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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