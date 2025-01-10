انت الان تتابع الزهراني يحتفل بزواج ابنته في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل العمدة جارالله سليمان الزهراني بزواج ابنته من الدكتور أسامة عبدالله آل شفلوت الغامدي مساء اليوم الجمعة، بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور أهالي العروسين وأصدقائهم وحضور عدد من عمد جدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الزهراني يحتفل بزواج ابنته في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.