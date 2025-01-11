مروان حمادة: أرشح شخصياً نواف سلام لرئاسة الحكومة

أشار النائب مروان حمادة، في حديث إذاعي، الى أنني "أرشح شخصياً نواف سلام لرئاسة الحكومة نظراً للآفاق الجديدة في لبنان والشرق الأوسط و"كلّ اللي مرقوا يجب ان يرتاحوا، ما شفنا منهم شي لمّاع".

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