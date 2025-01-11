حمدان زار رئيس الكنيسة القبطية في بيروت: انتخاب عون يجب أن يواكب بإعادة إنتاج المفاصل الاساسية في الدولة

توجه امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، العميد مصطفى حمدان بالتهنئة بذكرى حلول عيدي الميلاد ورأس السنة إلى الأقباط في لبنان ومصر، مؤكداً على أهمية دورهم المشرقي المؤثر في حفظ الوطن اللبناني، كواقع حضاري وجامع لكل أطيافه الدينية.

وخلال لقائه رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية الأب أندراوس الأنطوني في مقر الكنيسة في بيروت، أكد حمدان أن انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون في هذه المرحلة المفصلية والتاريخية في لبنان، يجب أن يواكب بالتأييد والدعم لفخامته، وإلى إعادة إنتاج المفاصل الاساسية في الدولة اللينانية، من حكومة ومجلس نيابي وتعيينات في الوظائف الادارية والعسكرية.

وتمنى حمدان للرئيس عون، القدرة على تنفيذ خطاب القسم الذي يعتبر مثلاً ومثالاً، وخارطة طريق، لمن يريد فعلاً أن يبني وطننا اللبناني، ويكون مستقراً سيداً حراً غانماً آمناً لأجيالنا القادمة.