قوات إسرائيلية دخلت قرية المعلقة في القنيطرة بسوريا

افادت وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة وقام بشق طريق من الحدود باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية. وناشد مختار قرية المعلقة في القنيطرة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التقدم الإسرائيلي بسوريا". وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي يجرّف أراض زراعية في القرية. تلقينا وعودا من الإدارة الجديدة بسوريا بالقدوم للمنطقة ولم يأت أحد".

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