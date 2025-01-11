عدد حضور “موسم الرّياض” يتجاوز السّتّة عشر مليون زائر.

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن تحقيق موسم الرياض ٢٠٢٤ إنجازاً كبيراً لجهة عدد الزوار، حيث تجاوز عدد الزوار حاجز ١٦ مليون زائر حتى الآن، في إثبات كبير على الإقبال الجماهيري الذي يحظى به هذا الحدث العالمي.

ويعكس ذلك، التنوع المميز لفعاليات الموسم، الذي انطلق في أكتوبر الماضي وشهد مؤخراً افتتاح مناطق جديدة جذبت اهتمام الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويؤكد وصول عدد الزوار إلى 16 مليوناً على النجاح الاستثنائي لموسم الرياض، الذي يقدم تجربة متكاملة تشمل مجموعة واسعة من الفعاليات مثل نزالات الملاكمة والمصارعة، الحفلات الموسيقية العالمية، المطاعم المميزة، والحدائق الخلابة، بالإضافة إلى تجارب ترفيهية مبتكرة في مناطق جديدة كلياً.

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وجاءت هذه القفزة الكبرى في عدد الزوار نتيجة الإقبال الكبير خلال اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي كانت فرصة سانحة لزيارة فعاليات الموسم، خصوصاً في ظل الطقس المميز الذي تعيشه العاصمة الرياض، حيث تم افتتاح منطقة “ديونز أوف أريبيا” التي استقطبت هواة التخييم والأجواء الشتوية. كما لقيت منطقة “بوليفارد رن واي” حضوراً كبيراً من الزوار المهتمين في عالم الطيران.