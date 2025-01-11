أمن الدولة في عكار صادرت 8 أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا

قامت دوريّة لأمن الدولة في عكار -مكتب حلبا، وبمؤازرة مندوب من مصلحة الزراعة، بمصادرة 8 أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا في سوق الخضار في قبّة بشمرا، وتقوم اليوم بتوزيع الكميّة المصادرة على الجمعيّات الخيرية في المنطقة، بعد أخذ إشارة القضاء.

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