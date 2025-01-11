شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء مناسبة اجتماعية...مواطن سعودي يقدم 8 من بناته هدية لـ8 من ضيوفه"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو، حظي على الأكثر تداولا على منصة "إكس"، مواطن يقدم 8 من بناته هدية لثمانية من ضيوفه أثناء مناسبة اجتماعية.

الثناء والمديح

وأظهر فيديو، شخص يوجه عبارات الثناء والمديح لأشخاص آخرين يقفون أمامه، ثم فاجأهم بأنه سيقدم لهم هدية عبارة عن 8 من بناته.

الأسود والمطاليق

ووصفهم بالأسود والفحول والمطاليق؛ كما واصل الرجل حواره معهم، قائلاً:"ما ندري وش نعطيكم من الزين، كلكم شيوخ وكلكم بني عم، أنتم لكم تاريخ في الجاهلية والإسلام، والرجال يمشون على أثركم ولا ياصلون مواصيلكم".

حمران عيون

وواصل مديحه لهم ووصفهم أيضاً بحمران عيون، وأنهم رفعوا رؤوسهم، فيما ختم حديثه بلفظ "علي الطلاق" أن يزوج من جاء معهم.

الحوار الساخن

وانتهى الحوار الساخن بينهم بتقبيل بعضهم البعض الآخر، فيما أثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل.