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نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة تأكيده أن "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".
واوضح المصدر ان " العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".
واكد أن" جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكاناته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا "عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة: احباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب واعتقال المتورطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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