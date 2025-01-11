بدء الإجتماع بين ميقاتي وأحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق

بدء الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق.
ويشارك عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.
ويشارك عن الجانب السوري وزير الخارجية اسعد شيباني ورئيس الاستخبارات انس خطاب ومدير مكتب الشرع علي كده.
وكان السيد الشرع قد استقبل رئيس الحكومة عند مدخل قصر الشعب.
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