شكرا لمتابعة خبر عن شباب من حائل يقومون بواجب الضيافة مع رحالة ايطالية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة رائعة ، قام شباب سعوديين من مدينة حائل بتقديم واجب الضيافة لسيدة ايطالية رحالة، تجوب العالم بواسطة سيارتها .

واستقبل الشباب السعوديين الرحالة الإيطالية البالغة من العمر ٨١ عام ، والتي أعربت عن عشقها للترحال واستكشاف الثقافات الجديدة مؤكدة أن المملكة من أعظم الدول التي زارتها .

وأعربت السائحة الإيطالية عن شكرها للشباب السعوديين على حسن استقبالهم وضيافتهم لها ،مشيدة بكرم السعوديين ،مؤكدة أن تجربة زيارتها للمملكة من أفضل التجارب التي مرت بها .