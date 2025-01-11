شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل ابوعبيده وسته من معاونية بغارة جوية "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ سلاح الجو العراقي اليوم ضربة جوية استهدفت وكراً لتنظيم داعش في جبال حمرين، أسفرت عن مقتل نائب مساعد والي تنظيم داعش، المدعو ماهر حمد صلبي المعروف بأبو عبيدة، بالإضافة إلى 6 من معاونيه.

وكشف المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث وعثرت على مجموعة من الأسلحة تشمل سلاحي M16 وناظور حراري، فضلاً عن قنبلتين يدويتين وحزام ناسف، بالإضافة إلى أربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالة، فلاش ميموري، ولوح طاقة شمسية، وأفرشة.

هذه العملية تأتي في إطار جهود العراق المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المناطق التي كانت تعاني من نشاطات تنظيم داعش.

