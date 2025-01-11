خاص وبالفيديو - هذا ما قاله فهد الاسطاء عن التعامل مع مريم عبد الرحمن ومشعل المطيري

ميرنا وليد - بيروت - قدم الكاتب السعودي فهد الاسطاء نص الفيلم السعودي "ثقوب"، بالتعاون مع عبد المحسن الضبعان الذي أخرج الفيلم أيضاً.



العمل عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة التي حملت عنوان "للسينما بيت جديد"، وبحسب ما أوردت الصفحة الرسمية للمهرجان فإن قصة العمل الذي هو إنتاج أيمن النقيب وعبد الرحمن الطخيس:"راكان وزوجته ريم يبحثان عن شقة للإيجار، وذلك عوض العيش مع والدته المسنة. يبدو أنهما وجدا المكان المناسب، باستثناء الثقب في الجدار، الذي يبدو وكأن شخصًا ما قد ضربه بمطرقة. ومع ذلك، فإن راكان غير مهتم بشكل غريب، فهو بالكاد يتحدث مع زوجته. تدريجيًا، وبينما ننتقل من الحاضر إلى الماضي، نجمع معًا القصة التي تفسر سلسلة المكالمات غير المرغوب بها، واللقاءات العشوائية مع الشخصيات المشبوهة، والانفـ جارات العنـ يفة. وعندما يتعرض منزل والدته للسرقة، وتتعرض والدته للهجوم، يواجه الشخص الذي لم يكن يريد رؤيته على الإطلاق."

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع فهد الاسطاء الذي تحدث عن العمل، وعن التعامل مع الممثلين السعوديين مريم عبد الرحمن ومشعل المطيري وهما بطلي الفيلم، كما تحدث عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي وغيرها من الأمور.

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