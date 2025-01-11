تكنولوجيا: ASRock تكشف عن شاشة ألعاب منحنية بحجم 27 بوصة FHD ومعدل تحديث 280 هرتز وتغطية RGB مذهلة بنسبة 127%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASRock عن شاشة الألعاب PG27FRS1A، التي تأتي بمواصفات تنافسية لدخول سوق مزدحم بالشاشات ذات معدل التحديث العالي.

تتميز الشاشة بلوحة VA منحنية بحجم 27 بوصة ودقة Full HD مع انحناء 1500R، مما يجعلها خيارًا ملائمًا لجلسات الألعاب السريعة والمليئة بالحركة، لكن اختيار دقة 1080 بكسل قد يبدو محدودًا للبعض مقارنة بالشاشات التي تقدم دقة أعلى.

يوفر معدل التحديث البالغ 280 هرتز مع وقت استجابة MPRT 1 مللي ثانية تجربة سلسة واستجابة عالية، ما يجعلها جذابة للاعبي الرياضات الإلكترونية. كما يدعم وجود تقنية AMD FreeSync Premium تقليل تقطيع الشاشة وضبابية الحركة، مما يعزز تجربة اللعب التنافسية.

تتميز الشاشة أيضًا بتغطية ألوان بنسبة 93% من DCI-P3 و127% من الوان RGB، ما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة ووضوحًا أعلى مقارنة بالشاشات القياسية.

ومع نسبة تباين 4000:1، تعزز اللوحة VA أداء الشاشة في المشاهد المظلمة. ومع ذلك، فإن السطوع البالغ 300 شمعة يحد من أدائها في البيئات المضاءة بشدة أو عند عرض محتوى HDR.

وعلى مستوى التصميم، تقدم الشاشة مرونة عملية من خلال إمكانية ضبط الإمالة والدوران، لكنها تفتقر إلى تعديل الارتفاع، وهو أمر قد يزعج بعض المستخدمين عند هذه الفئة السعرية. يشتمل الاتصال على منفذي HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومقبس سماعة رأس، إلى جانب مكبرات صوت مدمجة تؤدي غرضها لكنها ليست موجهة لعشاق الصوتيات.

تضمن تقنية الضوء الأزرق المنخفض والدعم الخالي من الوميض راحة العين خلال جلسات اللعب الطويلة. ومع انحناء 1500R، توفر الشاشة تجربة غامرة، لكنها قد لا تكون الخيار المفضل للجميع، خاصة لمحبي ألعاب التصويب التنافسية التي تتطلب دقة عالية.

بشكل عام، تقدم شاشة PG27FRS1A مزيجًا متوازنًا من الأداء والمواصفات التنافسية، لكنها تواجه تحديًا كبيرًا في سوق مليء بالخيارات التي تقدم دقة أعلى أو مزايا أكثر تقدمًا. ومع توافرها الإقليمي المحدود، يُنصح اللاعبين بالتحقق من توفرها محليًا قبل اتخاذ قرار الشراء.

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