تكنولوجيا: Cooler Master تطلق سماعة الألعاب اللاسلكية CH351 بصوت محيطي ثلاثي الأبعاد وتجربة غامرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فاجأت شركة Cooler Master، المعروفة بحلول التبريد وحافظات الحواسيب، مجتمع الألعاب بإطلاق سماعة الألعاب اللاسلكية CH351.

تأتي هذه السماعة بمجموعة ميزات تهدف إلى تقديم تجربة صوتية غامرة، مع التركيز على الأداء العالي والتصميم الأنيق. وبفضل الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد، تعد السماعة بتقديم ميزة تنافسية للاعبين وتعزيز تجربة مشاهدة الأفلام.

تتميز CH351 بخيارات اتصال متعددة تناسب مختلف الأجهزة. تدعم السماعة الاقتران اللاسلكي عبر دونجل USB بسرعة 2.4 جيجاهرتز أو تقنية Bluetooth بزمن وصول منخفض.

ومع عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة، تُعتبر السماعة خيارًا مثاليًا لجلسات اللعب الطويلة. كما تدعم السماعة الاتصال السلكي لتوفير مرونة إضافية عند استخدامها مع الحواسيب أو أجهزة الألعاب.

يمكن للمستخدمين التنقل بين ثلاثة مصادر Bluetooth بسهولة باستخدام زر مخصص. ومع ذلك، لم تحدد Cooler Master بشكل دقيق مدى توافق السماعة مع وحدات التحكم مثل Xbox وPS5. بالنظر إلى قيود Xbox على محولات USB، من المتوقع أن تعمل CH351 بشكل أفضل مع PS5.

يتميز إطار السماعة بتصميم على شكل حرف Y، ما يجعله مناسبًا للرؤوس بمختلف الأحجام مع أقل قدر من التعديلات. وسائد الأذن المغطاة بـ”جلد البروتين” تضمن راحة فائقة وتجربة استماع خاصة.

داخل السماعة، توجد مشغلات صوت بحجم 50 مم تقدم أداءً قويًا وصوتًا غنيًا. يساعد الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد اللاعبين على تحديد مواقع الأعداء بدقة، خاصة في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

الميكروفونات غالبًا ما تكون نقطة ضعف في سماعات الألعاب، لكن Cooler Master تهدف إلى تغيير ذلك مع CH351. يحتوي الميكروفون أحادي الاتجاه على تقنية عزل الضوضاء، مما يركز على صوت اللاعب ويزيل الأصوات الخلفية المزعجة. كما يمكن للمستخدمين التحكم بمستوى الصوت الجانبي الذي يسمعونه عبر مفتاح مخصص.

رغم عدم إعلان Cooler Master عن سعر أو تاريخ إصدار CH351 حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن السماعة ستقع في نطاق يتراوح بين 69 و149 دولارًا.

وبفضل مزيج من الاتصال المرن، التصميم المريح، والأداء الصوتي المميز، قد تكون CH351 منافسًا قويًا في سوق سماعات الألعاب اللاسلكية.

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