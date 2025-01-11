شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقتحمون مسجد في عمران ويعتقلون حفظة القرآن وسط توقعات بتكرار تجربة قيفه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قتحمت المليشيا الحوثية أحدا المساجد في قرية الهجر بمديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران، بتهمة التجسس والخيانة. وقالت مصادر قبلية للمشهد اليمني ان الحوثيين قاموا بحملة عسكرية مساء الجمعة بقيادة ابوغالب الغيلي ، واقتحمت مسجد الشيخ عايض مسمار واختطفت الشيخ خالد مصارط و عدد من طلاب العلم أغلبهم حفظة القرآن الكريم . وأضافت المصادر انه تم اقتياد المعتقلين الى سجن أمن مديرية خمر محافظة عمران ، وسط تأكيدات ان طلاب العلم وصلوا مساء الجمعة للمبيت بالمسجد . وأكدت المصادر ان أغلقوا المسجد واختطفوا الشيخ خالد مصارط وسط تعالي أصوات رجال القبائل في خمر رفضا لاعتقال الضيوف واختطاف حفظة القرآن الكريم . وحذرت المصادر من تكرار تجربة قيفه والتي اعقبها حرب بين رجال قبائل قيفه والمليشيا الحوثية بعد اعتقال حفظة القرآن الكريم واقتحام المساجد دون احترامها والتي دفعت اليمنيين للدفاع عن بيوت الله.

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