انت الان تتابع خبر وكالة الانباء السورية: احباط محاولة لتفجير ضريح السيدة زينب في دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت سانا عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة، ان "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".وأكد أن "جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".

وأشار الى ان "العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".