انت الان تتابع خبر تفاصيل اجتماع 15 دولة اسيوية في بغداد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي حيدر السلامي للسومرية نيوز، إن "الاجتماع تشارك فيه عدة دول آسيوية حيث تم بحث عدد من الملفات وابرزها التطورات في قطاع غزة وضرورة تنسيق المواقف البرلمانية ازاء التحديات التي تواجه المنطقة".



وأوضح السلامي أن الاجتماع ينعقد منذ امس الجمعة واليوم السبت، وسيناقش مواضيع أخرى كالاقتصاد والحوكمة والتنمية المستدامة ومكافحة المخدرات والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء".