الامارات | وزارة التغير المناخي والبيئة تحقق في حادثة تلوث "ببروني لحم بقري" وتوجه بسحب المنتج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن متابعتها واقعة تلوث منتج "ببروني لحم بقري" ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس، والتحقيق فيها بالتعاون مع جميع السلطات الرقابية المحلية في الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لحساب "أخبار الإمارات" على منصة "إكس"، الذي نقل الخبر، فإنه يجرى التنسيق مع الشركة المنتجة لسحب المنتج المعني احترازيًا من أسواق دولة الإمارات، إلى حين استكمال عمليات الفحص المخبري والتحقق من تفاصيل الواقعة.