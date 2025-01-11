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الامارات | وزارة التغير المناخي والبيئة تحقق في حادثة تلوث "ببروني لحم بقري" وتوجه بسحب المنتج

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التغير المناخي والبيئة تحقق في حادثة تلوث "ببروني لحم بقري" وتوجه بسحب المنتج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن متابعتها واقعة تلوث منتج "ببروني لحم بقري" ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس، والتحقيق فيها بالتعاون مع جميع السلطات الرقابية المحلية في الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية .

ووفقاً لحساب "أخبار الإمارات" على منصة "إكس"، الذي نقل الخبر، فإنه يجرى التنسيق مع الشركة المنتجة لسحب المنتج المعني احترازيًا من أسواق دولة الإمارات، إلى حين استكمال عمليات الفحص المخبري والتحقق من تفاصيل الواقعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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