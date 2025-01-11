20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024

سجّلت العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية نموًا بنسبة 20% خلال عام 2024م، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة فرص تمويلية مبتكرة بما يخدم الاحتياج الفعلي ويحقق الرغبات التمويلية لتملك السكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن برامج الدعم السكني المتنوعة مكّنت 89 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية خلال عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 62.9 مليار ريال مقارنة بنحو 74 ألف مستفيد عام 2023م.

وقال إن تنويع الحلول التمويلية والتي تصل إلى أكثر من 11 حلًا تمويليًا أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني بنسبة 20% خلال 2024 مقارنة بالعام 2023، مؤكدًا على استمرارية تنويع الحلول التمويلية بما يُعزز من فرص التملك ويسهم في تحسين قدرة المستفيدين للتملك السكن الملائم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف بن ماضي أن الصندوق العقاري يحرص على تسهيل رحلة تملك مستفيديه للسكن من خلال ابتكار الحلول التمويلية والبرامج ومعالجة التحديات التمويلية والتي من أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الصندوق أوجد حلولًا تمويلية لتلك التحديات وذلك من خلال استحداث وابتكار ثلاثة حلول تمويلية جديدة خلال العام 2024 من أبرزها الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك وأقل هامش ربح تمويلي وبرنامج تمكين.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة "المستشار العقاري" لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.