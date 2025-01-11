حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثمانين 10 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 229 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 73% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريال.

وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين 7.5 مليون مستفيد.

وأبان الهاجري إلى أن هذه الدفعة تأتي بعد تطبيق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد، إلى جانب تفعيل الزيارات الميدانية للتحقق من استقلالية الأفراد المستقلين، وذلك بما يتماشى مع ضوابط برنامج حساب المواطن المعتمدة لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.