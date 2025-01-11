رئيسة إدارة الإطفاء في ⁧‫لوس أنجلوس‬⁩: لقد خذلتنا سلطات المدينة

قالت رئيسة إدارة الإطفاء في ⁧‫لوس أنجلوس كريستين كراولي‬ إن "سلطات المدينة خذلتنا".

واشتكت كراولي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية من أن الـ17 مليون دولار التي تم اقتطاعها من ميزانية إدارة الإطفاء كان لها تأثير سلبي على قدرة الإدارة على مكافحة الحرائق.

وتابعت "لم نعد قادرين على الاستمرار على هذا الوضع، ليس لدينا عدد كاف من رجال الإطفاء"، لافتة الى انها حاولت كثيرا أن توضح لمسؤولي المدينة مدى النقص في عدد الموظفين وفي الموارد وفي التمويل لدى إدارة إطفاء لوس أنجليس.

واوضحت ان "الإدارة شهدت زيادة بنسبة 55% في عدد الاتصالات التي تلقتها منذ عام 2010، إلا أن عدد رجال الإطفاء كان يتراجع".

وأمس، أعلنت سلطات ولاية لوس أنجلوس الأميركية، أن "58 ألف مبنى معرض للخطر جراء الحرائق وأوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص".

وتشير تقديرات إلى أن حرائق الغابات في لوس أنجلوس الأميركية قد تصبح واحدة من أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تقدّر الخسائر بالفعل بما يتجاوز 135 مليار دولار.

وأشار تقرير صادر عن شركة "أكيو ويذر" الأميركية لخدمات التنبؤ بالطقس إلى أن إجمالي الخسائر قد يتراوح بين 135 و150 مليار دولار، مما يعكس التأثير الكبير على منطقة تحتوي على بعض أغلى العقارات في الولايات المتحدة.

وتوقعت شركات تحليل مثل "مورنينغ ستار" و"جيه بي مورغان" خسائر مؤمّنة تزيد على 8 مليارات دولار نتيجة الأضرار التي لحقت بالممتلكات.