شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن عن مفاجأة جديدة لمستخدمى أيفون فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت شركة xAI المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، نسخة من Grok، روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي كتطبيق مستقل لنظام iOS فقط، وكانت شركة الذكاء الاصطناعي التي يديرها Elon Musk تختبر التطبيق في الإصدار التجريبي لمدة شهر تقريبًا، وفقًا للتقارير.

ويأتي التطبيق المستقل مع جميع الميزات المتوفرة في إصدار الويب من روبوت الدردشة، ويمكن للمستخدمين إنشاء الصور وطرح استعلامات تعتمد على البحث على الويب حتى عند عدم تسجيل الدخول إلى حساب X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، والجدير بالذكر أنه في حين ذكرت الشركة إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة، فقد وجد أنه يعمل في الهند أيضًا.

Grok متاح الآن كتطبيق لنظام iOS

وأعلنت شركة xAI الرسمية عن إطلاق تطبيق Grok لنظام iOS في منشور على X، وذكر المنشور أن المستخدمين لا يحتاجون إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق للوصول إلى ميزاته. ومع ذلك، فإن تسجيل الدخول إلى حساب X يسمح لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بتخصيص تجربة المستخدم أثناء استخدام الخدمة.

ويذكر المنشور بالإضافة إلى قائمة التطبيقات على متجر التطبيقات أن تطبيق Grok لنظام iOS قد تم إطلاقه في الولايات المتحدة، ومع ذلك، تمكن أعضاء فريق Gadgets 360 من تنزيل واستخدام chatbot في الهند أيضًا.

وبعد تثبيت التطبيق، يتم نقل المستخدمين إلى نافذة دردشة جديدة، حيث يمكنهم البدء في التفاعل مع chatbot، ويمكن لتطبيق iOS الخاص بـ Grok إجراء محادثات مع المستخدم وإنشاء صور والبحث في الويب وX للعثور على معلومات في الوقت الفعلي وإنشاء مقالات ورسائل بريد إلكتروني، ولا تتطلب أي من هذه الميزات من المستخدم تسجيل الدخول إلى التطبيق، وهو أمر غير ممكن في إصدار الويب من chatbot.

ومن المثير للاهتمام أن تطبيق iOS يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى Grok إما باستخدام حساب X الخاص بهم أو عبر حساب Apple، ومع ذلك، يسمح حساب X للمستخدمين بربط محادثاتهم من عميل الويب وتقديم تجربة أكثر تخصيصًا

وتسلط قائمة التطبيقات الضوء على أن تطبيق iOS مدعوم بنموذج Grok 2 AI، وهو نفس نموذج اللغة الكبير الذي يعمل أيضًا على تشغيل كل من الإصدارات المجانية والمميزة على الويب. والجدير بالذكر أننا لم نتمكن من تحديد وضع Fun، ولكن يمكن أن يكون متاحًا لمشتركي X Premium وX Premium+.