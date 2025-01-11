شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أسري: الزواج المسيار هو الحل الأمثل لمواجهة الزيجة الثانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا المستشار الأسري، الدكتور خليفة المحرزي الزوجات إلى التعامل بذكاء مع فكرة زواج أزواجهن زواجًا ثانيًا، مقترحًا عليهن تقديم عرض غير مألوف.

وأشار المحرزي في حديثه عبر بودكاست ” عرب كاست ” إلى أن طبيعة الرجل قد تدفعه إلى التفكير في الزواج الثاني لأسباب مختلفة، موضحًا أن الزوجة يمكنها الحد من الأضرار المحتملة من خلال المبادرة بعرضها على الزوج زواجه الثاني.

وقال: “على كل زوجة أن تذهب لزوجها وتقوله أنا بزوجك مسيار، بس بشرط لا تدخلها بيتي ولا تجيب منها عيال”، مؤكدًا أن جميع الرجال ستوافق على هذا العرض على الفور.

ويعتبر الزواج المسيار، نمط زواج تتنازل فيه الزوجة عن بعض الحقوق مثل النفقة أو السكن، ويكون غالبًا غير معلن.

ويرى البعض أن هذا النمط من الزواج، حل عملي للحفاظ على استقرار الأسرة، فيما اعتبره آخرون تقليلًا من قيمة الزواج والإخلال بمكانة الزوجة الأولى.