شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار واليورو أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري.حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 38 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل على 101.9146 روبل.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 4 كوبيكات، ليبلغ 105.0464 روبلات، بينما ظل سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 13.6866 روبلًا.