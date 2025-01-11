شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع لتطوير المعامل المركزية بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

تطوير البنية التحتية

الدمام - شريف احمد - دشّن رئيس جامعة الملك فيصل، الأستاذ الدكتور عادل أبو زناده، المرحلة الأولى من مشروع تطوير المعامل المركزية بالجامعة.ويشمل هذا المشروع نظامًا مؤسسيًا متطورًا لإدارة المعامل المركزية ”LIMS“، بالإضافة إلى صيدلية مخبرية متكاملة.ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لمختبرات الجامعة، من خلال إدارة شاملة ومتكاملة لجميع عمليات المختبرات، تشمل إدارة المخزون، والعينات، والأجهزة المخبرية، والمهام، والمخلفات المخبرية.وخلال جولته، اطلع الدكتور أبو زناده على المعرض الدائم للمجلة العلمية والمعرض الدائم للمراكز البحثية، واستمع إلى شرح مفصل حول المرحلة الأولى من مشروع ”صوبة الاختراع الزجاجية“، الذي يُعد إضافةً نوعيةً للبيئة البحثية في الجامعة.وتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة جامعة الملك فيصل كمركزٍ رائدٍ للبحث العلمي والابتكار في المملكة.