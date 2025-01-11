شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 19418 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02 / 07 / 1446هـ الموافق 02 / 01 / 2025م إلى 08 / 07 / 1446هـ الموافق 08 / 01/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19418) مخالفًا، منهم (11787) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4380) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3251) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1221) شخصًا (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (136) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (19) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



إجراءات تنفيذ الأنظمة