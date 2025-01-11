شكرا لقرائتكم خبر عن العودة غدًا.. 40 يومًا على نهاية الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

مواعيد الإجازات المتبقية

جاهزية المدارس والكوادر

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الدمام - شريف احمد - يستأنف غدًا الأحد الموافق 12 رجب 1446هـ أكثر من 6.7 مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي دراستهم في أكثر من 36 ألف مدرسة على مستوى المملكة، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.وتشهد هذه العودة استكمال كافة الاستعدادات لضمان بداية متميزة للعملية التعليمية، حيث ركزت إدارات التعليم على تجهيز المرافق المدرسية وصيانة المباني وتوفير كافة المستلزمات التعليمية.وتشير وزارة التعليم إلى أنه يتبقى 40 يومًا على نهاية الفصل الدراسي الثاني، والمقررة يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ.وتعمل الكوادر التعليمية خلال هذه الفترة على تنفيذ خطط تعليمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الأكاديمي وتعزيز البيئة التعليمية.يشمل التقويم الدراسي للعام 1446هـ المواعيد التالية: العودة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 رجب 1446هـ، نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ.وإجازة يوم التأسيس يوم الأحد 24 شعبان 1446هـ، إجازة الشتاء يوم الاثنين 25 شعبان 1446هـ ، بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2 رمضان 1446هـ.وإجازة عيد الفطر يوم الخميس 20 رمضان 1446هـ، بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأحد 8 شوال 1446هـ، وإجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين 6 و7 ذو القعدة 1446هـ.وإجازة عيد الأضحى يوم الجمعة 3 ذو الحجة 1446هـ، بداية الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ، بداية إجازة نهاية العام الدراسي يوم الخميس 1 محرم 1447هـ بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد 1447هـ يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447هـ.أكدت وزارة التعليم أن إدارات التعليم في جميع المناطق أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، بما في ذلك صيانة المرافق المدرسية وتجهيز الفصول الدراسية والمختبرات، وضمان توفر الأنظمة التقنية لدعم العملية التعليمية.كما يشارك أكثر من 513 ألف معلم ومعلمة في استقبال الطلاب، مع تركيز الجهود على تقديم خطط تعليمية مبتكرة تدعم تحقيق الأهداف الدراسيةتدعو وزارة التعليم جميع الكوادر التعليمية وأولياء الأمور إلى تكثيف الجهود لدعم الطلاب والطالبات خلال ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني، والاستفادة من كل يوم دراسي لتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة التعليم ودعم التميز والإبداع في البيئة التعليمية