سيرا تطرح أغنية “فيك ميزة”.. أغنية مقسوم وأجواء استعراضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية سيرا بعنوان “فيك ميزة” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية، وتُعتبر أولى أعمالها الغنائية في العام الجديد ٢٠٢٥.

ستايل غنائي مقسوم

جاءت أغنية “فيك ميزة” باللهجة المصرية وبقالب موسيقي مقسوم، حيث الأجواء الإيقاعية الراقصة التي تحمل في مضمونها طاقة ايجابية، وتميز اللحن بتوليفته الموسيقية وجمله التي قدمتها سيرا بأداءها الخاص حيث جمعت بين السرعة في الأداء والإحساس.

قصة أغنية “فيك ميزة”

قامت فكرة أغنية “فيك ميزة” على فتاة رافضة لموضوع الحب والإرتباط، من ثم وبشكل فجائي تعيش قصة حب مع شخص تجد به كل الصفات المميزة.

صُورت في مصر القديمة

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “فيك ميزة” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في أحد المواقع في مصر القديمة. وتقوم فكرة الكليب على تقديم لوحات استعراضية راقصة تتناسب مع أجواء الأغنية الإيقاعية، كما واعتمدت المخرجة على الألوان المبهجة التي تعكس راحة للمشاهد، اضافة الى الطاقة الإيجابية التي ظهرت باللوحات الراقصة التي عكست مضمون الأغنية الموسيقي.

فريق عمل أغنية “فيك ميزة”

حملت أغنية “فيك ميزة” كلمات علي حسين والحان زياد وائل وتوزيع يوسف علاء، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

مشاريع غنائية جديدة

ومن المُقرر أن تصور سيرا خلال الأيام القليلة القادمة مع المخرجة بتول عرفة عمل غنائي درامي باللهجة المصرية بعنوان “محبتنيش”.

أغنية “محبتنيش” من كلمات علي حسين والحان وتوزيع مصطفى غانم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.