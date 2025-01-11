نشوى مصطفى تنهار بالبكاء في أول ظهور بعد وفاة زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتمالك الفنانة نشوى مصطفى دموعها خلال برنامج “بنات البلد”، على قناة “cbc سفرة”، وانهارت من البكاء أثناء حديثه عن زوجها الراحل خاصة وأن هذا الظهور التلفزيوني الأول لها بعد وفاته، موضحة أنها عادت إلى العمل بسبب التزاماتها.

قالت نشوى: “الحقيقة أنا مش عارفة أبتدي الحلقة النهارده إزاي؟ فيه التزامات فالحياة بتجبرنا إن إحنا لازم نشتغل، وأنا مكنتش عايزة أكون موجودة النهارده علشان أنا محبش أزعج حضراتكم بشيء شخصي،، فأرجوكم سامحوني وهحاول أتماسك قدر استطاعتي ومن فضلكم اللي بيحب ربنا لو سمحتوا ادعوا لزوجي بالرحمة”.

وكانت نشوى قد نشرت مؤخراً عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صوراً تجمعها بزوجها الراحل وجّهت إليه من خلالها كلمات مؤثرة عبّرت بها عن حزنها لفراقه.

وكتبت : “اللهم يا مَن جمعتنا في الدنيا بكرمك يا كريم وبجودك يا جوّاد وبلطفك يا لطيف وبرحمتك بي يا رحيم اجمعني به في سمائك كما جمعت بين ذاتك وأسمائك”.