أصالة تبدأ 2025 بحفل استثنائي: “أمان أمان يا دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة السورية أصالة نصري حفلاً ناجحاً في مسرح كوكا كولا أرينا بدبي، من تنظيم شركة “مومنتس إيفنتس”، وسط حضور جماهيري ضخم أتى للاستمتاع بصوتها العذب وأغنياتها التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

وكعادتها، أبهرت أصالة الحضور باندماجها الكامل مع جمهورها، حيث تألقت بأداء طربي أصيل وبعفويتها المعهودة التي أضفت جواً مميزاً على الأمسية.

وخلال الحفل، ألقت أصالة كلمة مؤثرة من القلب، عبّرت فيها عن حبها وتقديرها لمدينة دبي، قائلة: “في أحلام دبي، أرض الطيبين، وملجأ محبّذيها، ووطن الجميع، وحبيبتي الكريمة، ووطن العدل، والمحبة، والجمال… أمان أمان، يا دبي أمان أمان.”

هذا التقدير والاعتزاز بدبي لم يمر مرور الكرام، حيث تفاعل الجمهور مع كلمات أصالة بشكل كبير، مرددين معها عبارات الحب والامتنان للمدينة التي أصبحت محطة مهمة في حياة الفنانين العرب.

على المسرح، قدّمت أصالة باقة من أجمل أغنياتها، منها الكلاسيكيات التي حققت شهرة واسعة، إلى جانب أغنيات جديدة أثارت حماس الجمهور. حضورها الطاغي وأداؤها العاطفي جعل الحفل تجربة استثنائية لكل من حضر.

وعقب الحفل، شاركت أصالة صوراً من السهرة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وكتبت: “أحلى بدايه من دبي، أولى حفلاتي، وفعلاً وكأنها أول حفله بحياتي. قلقانه ومتحمسه ومشتاقه ومتخوفه. وبدي منكم تدعوا لي قدّ الدّنيي كلها. بحب غني لكم، وبفرح منّ قلبي لمّا أسعدكم.”

هذه الكلمات لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومتابعيها الذين تمنوا لها النجاح المستمر، مشيدين بأدائها المتميز الذي جعلها واحدة من أهم نجمات الوطن العربي.

يُذكر أن أصالة تستعد لإحياء حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة، لتواصل تقديم المزيد من العروض الفنية التي طالما تميّزت بها.