أمل عرفة تدعم عبد المنعم عمايري بعد تعرضه للضرب في دمشق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعمت الفنانة السورية أمل عرفة زوجها السابق وزميلها عبد المنعم عمايري، عقب تعرضه للضرب والتنكيل والإهانة على يد أفراد الهيئة المسلحة التابعة إلى الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع صاحب لقب “أبو محمد الجولاني”.

وقالت عرفة في منشور على حسابها في موقع “فيسبوك”: “عبد المنعم عمايري، كرامتك على العين والرأس يا أبو أولادي، سلامتك يا بلد”.

وجاء موقف عرفة عقب اعلان ابنتها من عمايري تفاصيل ضربه بوحشية على يد المسلحين في العاصمة السورية دمشق.

وكتبت مريم عمايري: “أين القانون والأخلاق، دينك لا يسمح لك بسماع الكفر ولكن يسمح لك أن تضرب شخص أكبر من والدك حتى يغمى عليه”.

وأكّدن مريم أن والدها كان مريضاً في الأصل وأجرى عمليتين جراحيتين في الكبد والمرارة، وأنه تعرض للركل والضرب العنيف على كبده.

وأضافت في منشور آخر: “بلد حرة؟ وين الحرية إذا شخص يضرب أبي أمام عينيّ ويتركه ملقى على الأرض فاقدًا للوعي؟ هل هذه هي الحضارة التي نتحدث عنها؟ والدي تعرض للضرب والركل على بطنه بطريقة وحشية، أين القانون والأخلاق؟ كيف يمكن أن يحدث هذا في بلد يقال إنه يسعى لبناء مستقبل أفضل؟”.

وتساءلت: “هل يسمح لك بضرب رجل في عمر والدك حتى يفقد وعيه؟ أين الحضارة التي تعدون بها؟”، مضيفة: “حق والدي ومنظرنا كعائلة، من يعيدهما لنا؟ كيف يمكن أن نصمت على مثل هذه التصرفات الوحشية؟”.

ورداً على اتهام والدها بسب الذات الإلهية كسبب لضربه، أجابت في فيديو: “حتى لو كفر والدي، القانون يأخذ حقه، وليس شخص يقرر الاعتداء عليه بهذه الوحشية”.

يُذكر أن أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يشاركان معاً في بطولة مسلسل “السبع” إلى جانب باسم ياخور وأمل بوشوشة، من كتابة سيف رضا حامد وإخراج فادي سليم، وإنتاج “غولدن لاين”.

وجاء في إعلان “غولدن لاين” عن حكاية العمل: “قصة ملحمية جديدة من عالم درامي مختلف لا يعرف فيها الجبروت حداً، ولا الانتقام يصل نهاية، ولا حتى الحب يمنع كرهاً، ضمن أحداث مليئة بالمنعطفات المذهلة والتشويق الشديد حين الأخ يصارع أخاه، والحبيبة تقاتل حبيبها…”.

وكشفت “غولدن لاين” عن أسماء الفنانين المشاركين في العمل المشوّق: وهم: فايز قزق وحلا رجب ويزن خليل ويزن السيد وطلال مارديني وطارق مرعشلي ووفاء موصلي وجلال شموط وجفرا يونس وحسن خليل وروعة السعدي وعدنان أبو الشامات وجيني إسبر ودلع نادر وإليانا سعد وعبد الرحمن قويدر وحسام الشاه وجبريل حسام الدين.