شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون ينفى استهداف السفن الأمريكية من قبل جماعة الحوثي في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت صابرينا سينج نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، المعلومات التي نشرها الحوثيون في اليمن عن استهداف لسفن أمريكية، قائلة إن هذه المعلومات "مضللة".



وأكدت سينج، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم /السبت/، أن السفن الأمريكية لم تتعرض لأي هجمات مؤخرا، مضيفة أن أحدث الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية واستهدفت إضعاف قدرات الحوثيين كانت في الثامن من يناير الجاري.