الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات تفجير لمنازل في عيتا الشعب

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلية واصلت خرق وقف النار، حيث نفذت صباح اليوم قوة اسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا آلشعب في قضاء بنت جبيل، ونتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها اجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل".

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