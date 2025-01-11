سعر البيتكوين يستقر عند 94 ألف دولار وسعر الايثيريوم يكافح عند 3200 دولار

شهدت نهاية الأسبوع هذه عودة التقلب للعملات الرقمية.

حيث انخفض سعر البيتكوين إلى 91 ألف دولار، قبل أن يرتفع مجدد إلى 96 ألف دولار ليستقر في النهاية عند 94 ألف دولار.

في المقابل، لا تزال العملات الرقمية البديلة تعاني من ضغوط بيع، مع تسجيل SOL وADA وAVAX خسائر يومية تصل إلى 4%.

أداء البيتكوين:

شهدت عملة البيتكوين أسبوع حافل بالتقلبات بدأ بارتفاع كبير إثر شراء “MicroStrategy” الجديد، حيث تجاوز السعر 100 ألف دولار لأول مرة هذا العام ولامس 102 ألف دولار صباح يوم الثلاثاء الماضي.

لكن الاتجاه تغير سريعا مع تراجع السعر يوم الأربعاء إلى 96 ألف دولار، واستمر الانخفاض ليصل إلى 91,200 دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر.

تمكن المضاربون على الصعود من إعادة السعر نحو 96 ألف دولار، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 94 ألف دولار.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين أقل من 1.87 تريليون دولار، مع هيمنة سوقية تصل إلى 54.5٪.

أداء العملات الرقمية البديلة:

تواصل العملات البديلة إظهار أداء سلبي هي الأخرى متأثرة بشكل مباشر بأداء البيتكوين.

هبطت عملة الايثيريوم إلى ما دون 3200 دولار يوم الخميس، واستعادت بعض خسائرها لكنها لا تزال قريبة من هذا المستوى الحرج.

أما العملات الرقمية الأخرى مثل SOL وADA وAVAX فقد سجلت خسائر يومية تصل إلى 4٪، مع استمرار انخفاض SOL إلى ما دون 190 دولار وADA عند مستوى 0.9 دولار.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تراجعت إلى أقل من 3.43 تريليون دولار، ما يعكس ضعف السوق.

على الرغم من التقلبات، يستمر السوق في جذب اهتمام المتداولين، مع احتمال المزيد من التحركات الكبرى في الأيام المقبلة.

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