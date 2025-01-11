انت الان تتابع خبر تساؤلات حول "اجتماع غير عادي".. هل قرر الكرد الانسحاب من العملية السياسية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم، بيشوا هوراماني، في بيان يوم امس، انه "سيتم عقد اجتماع غير اعتيادي لممثلي حكومة الاقليم في بغداد ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس وزراء الإقليم في الساعة العاشرة صباح يوم السبت في مبنى حكومة إقليم كردستان".وأضاف أن "الاجتماع سيبحث مسألة رواتب الموظفين والمستحقات المالية لإقليم كردستان".

لكن استخدام مفردة "اجتماع غير اعتيادي"، يثير الكثير من الاهتمام حول طبيعة هذا الاجتماع ومخرجاته، فيما يعيد الى الاذهان تلويح المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني بالانسحاب من الحكومة العراقية.

وقال قبل أيام ان "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين"، مبينا انه "اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب".

