شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب صفوف النقل بالجيزة على المدارس لأداء أول امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات صفوف النقل بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على المدارس لأداء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إذ تنطلق امتحانات صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي) بمادة اللغة العربية، وذلك حسب الجداول المعلنة من قبل الإدارات التعليمية.

ورصد ”الخليج 365”، بدء توافد طالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي على مدرسة الشهيد زياد بكير الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، لأداء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك قبل انطلاق لجان الامتحانات في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحًا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعدادها الكامل لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول، اليوم السبت 11 يناير 2025، وذلك بقيادة سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز جميع مدارس المحافظة على أعلى مستوى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تكفل للطلاب تحقيق أفضل النتائج، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

ونبهت المدارس على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية والالتزام بضوابط أداء الامتحان إضافة إلى متابعة جدول الامتحان للتعرف على ترتيب المواد الدراسية الأساسية وموعد تقييم كل مادة.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة الحضور بالزى المدرسي ومنع إرتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعاً للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد، وقبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها، واستخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.



