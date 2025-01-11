شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح تحميل ملفات تقييم الطلبة المصريين فى الخارج للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحميل نسخ الإلكترونية (PDF) من ملفات تقييم الأداء لطلاب مرحلة رياض الأطفال و طلاب الصف الاول والثاني الابتدائي وكذلك ملفات امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوى ، عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط :-

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

وذلك وفقا للجدول الرسمى المعتمد و المعلن لإمتحانات الفصل الدراسى الأول ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) .



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم إعلان التعليمات المنظمة لكيفية أداء الطلاب للامتحانات وكذلك كيفية التعامل مع ملفات تقييم الأداء و ارسالها بشكل إلكتروني من خلال المنصة ، و ذلك بجانب جميع ملفات الامتحانات و تقييم الأداء.



وتابعت الوزارة أن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسى الجارى، انطلقت إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال منصة أبناؤنا في الخارج السبت 11 يناير 2025.



