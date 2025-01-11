شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس تلتهم معبدا يهوديا تاريخيا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت الحرائق العنيفة التى بدأت منذ نحو يومين فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أحد المعابد اليهودية الذى يمتد لأكثر من 100 عام، وفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن الحرائق طالت معبد ومركز باسادينا اليهودى والذى يعتبر من أهم الأماكن المقدمة فى المدينة لليهود.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن القائمين على المعبد حاولوا إنقاذ مخطوطات التوراة وبعضا من المخطوطات المقدسة قبل أن تلتهمها النيران.

أعلن مكتب الطب الشرعى ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى منطقة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص، فيما قُدرت الأضرار والخسائر الاقتصادية لـ"أكثر الحرائق تدميرا فى تاريخ كاليفورنيا"، بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار.

ومن جانبه، قال المدعى العام لمقاطعة لوس أنجلوس، ناثان هوتشمان، إن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة بشأن الحرائق التى اجتاحت جنوب كاليفورنيا، فى حين يدرس الإدعاء خمسة سيناريوهات محتملة تتعلق بأسباب اندلاع الحرائق وتأثيراتها.



وفرضت شرطة لوس أنجلوس، اليوم الجمعة حظر تجول ليلى فى منطقة الحرائق ، مشيرة إلى أن نحو 58 ألف مبنى معرض لخطر الحريق، وأصدرت شرطة لوس أنجلوس تحذيرا بالاستعداد للإخلاء لـ 166 ألف شخص.

وأكدت الشرطة أن 153 ألف شخص مشمولون بقرار الإخلاء الفورى.