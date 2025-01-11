شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب فى الشتاء.. لتعزيز الاسترخاء والنوم الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات الدافئة هي صديقك خلال فصل الشتاء وفي هذه الأجواء الباردة، وقد يعاني البعض من الأرق في ليالي الشتاء الباردة ما يدفعهم إلى تناول المشروبات الدافئة التي يمكن أن تساعد على الاسترخاء والهدوء.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع "فيري ويل هيلز" الطبى والمعني بالصحة العامة والأمراض، فإن مشروب اليانسون يعتبر أحد أهم المشروبات الصحية والمفيدة للجسم بشكل عام ولتعزيز الاسترخاء بشكل خاص، فهو يعزز من حالة الهدوء والاسترخاء ويمنح الجسم الراحة العضلات أيضًا.

اليانسون من المشروبات العشبية الصحية والمفيدة لتعزيز الاسترخاء، وله العديد من الفوائد، منها:

تخفيف حدة الخوف وتقليل القلق يحتوي على مركبات صحية مفيدة تعزز الهدوء الإسترخاء

يحسن من الصحة العامة ويعزز من قوة الجسم.

يقلل الشعور بالاضطراب العام ويخفف تقلبات المزاج.

يحسن من حالة السكر والضغط وبالتالي يحافظ على الاسترخاء والهدوء.

يقلل من الشعور بالخوف والقلق غير المبرر.

يعزز من الراحة أثناء النوم يساعد اليانسون على تحسين النوم وساعاته المتواصلة وتقليل الآرق.

يحتوي اليانسون على مركبات تعزز الصحة النفسية.

يساعد اليانسون على تقليل أعراض الاكتئاب.

يعزز القدرات العقلية والإدراكية، كما يساعد اليانسون على تحسين الذاكرة والتركيز.

يُخفف من توتر العضلات وشدتها، حيث يحتوي اليانسون على مركبات تحسن قوة العضلات وتعزز الإسترخاء وتقلل من التوتر.

يُحسن اليانسون من أعراض القولون العصبى كما يساعد على الهضم.

يعمل اليانسون على تقليل الغازات وتقلصات البطن المزعجة.

يساعد اليانسون على تحسين عمل الدورة الدموية وتقليل الضغط.

يعمل اليانسون على تقليل الألم والالتهابات لاحتوائه على مضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات.