شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات للنوبة القلبية تظهر قبل ساعة.. لا تتهاون معها والان مع تفاصيل الخبر

النوبة القلبية هى أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، تحدث هذه الحالة عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب فجأة، ما يؤدي إلى قتل الخلايا، وفي النهاية يؤدي إلى الموت.

في حين أن بعض النوبات القلبية تحدث فجأة دون أي علامات تحذيرية على الإطلاق، فإن العديد منها تسبقها أعراض خفية تظهر في الساعة الأخيرة قبل الحدث (على وجه التحديد - ساعة واحدة قبل الوفاة).

وفقًا لموقع "healthsite" يمكن أن يكون التعرف على هذه العلامات التحذيرية المبكرة هو الفارق بين الحياة والموت، في حين أن هذه الأعراض غالبًا ما يتم فهمها بشكل خاطئ أو تجاهلها، إلا أن فهمها يمكن أن يمكّنك من طلب المساعدة الطبية على الفور.

فيما يلى.. 10 علامات للنوبة القلبية تظهر قبل ساعة: ألم الصدر أو الذبحة الصدرية

يعد ألم الصدر أو عدم الراحة أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا، قد يكون هذا الألم أشبه بضغط أو ثقل أو إحساس بالضغط في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، قد يستمر لعدة دقائق أو يختفي ليعود لاحقًا، لا ينبغي تجاهل هذه العلامة التحذيرية الكلاسيكية أبدًا، لأنها غالبًا ما تشير إلى بداية نوبة قلبية.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

يعد الشعور بضيق التنفس أحد الأعراض الأخرى التي قد تحدث، سواء كنت تعاني من عدم الراحة في الصدر أم لا، قد تشعر وكأنك لا تستطيع التقاط أنفاسك، حتى أثناء الراحة أو المشاركة في أنشطة خفيفة، قد تشير هذه الأعراض إلى أن القلب لا يضخ الدم بشكل فعال، مما يشير إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن يؤدي التعرف على هذه العلامة بسرعة إلى إجراء تقييم طبي ضروري.

عدم الراحة في الذراعين والظهر والرقبة

يمكن أن ينتشر الألم أو الانزعاج أيضًا إلى مناطق أخرى مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة، من السهل الخلط بين هذا الألم وشيء أقل خطورة، مثل عسر الهضم أو آلام العضلات، ومع ذلك، إذا كانت هذه الأحاسيس مصحوبة بألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فيجب اعتبارها علامات تحذير خطيرة لأزمة قلبية محتملة.

العرق البارد

من العلامات المزعجة الأخرى ظهور العرق البارد بشكل مفاجئ، وقد يحدث هذا أحيانًا مع الشعور بالقلق أو الشعور بالهلاك الوشيك، إذا وجدت نفسك تتعرق بغزارة دون سبب واضح، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور، لأن هذا قد يعني أن جسمك يتعرض لضغط كبير.

الغثيان أو الدوار

يمكن أن يحدث الغثيان أو الدوار أيضًا أثناء النوبة القلبية وقد يتم الخلط بينهما وبين أمراض أخرى. ومع ذلك، إذا شعرت بالإغماء أو الغثيان إلى جانب ألم الصدر أو الانزعاج، فمن الضروري طلب المساعدة الطارئة بسرعة.

التعب أو الإرهاق الشديد

يمكن أن يكون التعب غير المبرر مؤشرًا خفيًا ولكنه مهم للإصابة بنوبة قلبية، وخاصة عند النساء، يمكن أن يصيبك هذا التعب المفاجئ والشديد دون أي سبب جسدي، إذا شعرت بتعب غير عادي مع أعراض أخرى، فقد يكون هذا بمثابة تحذير بالغ الأهمية يحتاج إلى الاهتمام.

خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب

الشعور بخفقان القلب أو تسارع نبضاته، والذي يُعرف باسم خفقان القلب، قد يشير أيضًا إلى نوبة قلبية، قد تظهر هذه الأعراض وتختفي ولكنها قد تكون مثيرة للقلق إذا حدثت مع ألم في الصدر أو علامات تحذيرية أخرى، إذا لاحظت خفقان القلب إلى جانب أي أعراض أخرى، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية دون تأخير.

القلق أو الأرق

قد يكون الشعور بالقلق أحيانًا علامة على نوبة قلبية وشيكة، يبلغ العديد من الأشخاص عن شعورهم بالقلق قبل الإصابة بنوبة قلبية، الوعي بهذه الاستجابة النفسية يمكن أن يساعد في تشجيع الأفراد على طلب المساعدة، حتى لو لم تتطور الأعراض الجسدية بشكل كامل بعد.

تورم مفاجئ في الساقين والقدمين والكاحل

قد يشير التورم المفاجئ في الساقين أو الكاحلين أو القدمين إلى احتباس السوائل بسبب إجهاد القلب أو فشله، يمكن أن تتطور هذه الأعراض تدريجيًا ولكنها غالبًا ما تصبح واضحة في الساعات التي تسبق النوبة القلبية، إذا لاحظت تورمًا، خاصةً مع علامات تحذيرية أخرى، فاتصل الطبيب في أقرب وقت ممكن.