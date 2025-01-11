سلطات روسيا نددت بتوصية للاتحاد الأوروبي حول التحليق في الأجواء الروسية

نددت الوكالة الفدرالية الروسية للطيران بتوصية للاتحاد الأوروبي أصدرها في وقت سابق الجمعة، حذر فيها من "أخطار كبيرة" تواجهها الطائرات التجارية التي تحلق في الأجواء الروسية.

وقالت الوكالة الروسية في بيان إن "هذه التوصية، بداع أمني، تبدو سخيفة في سياق العقوبات الراهنة التي تستهدف القطاع الجوي الروسي"، مضيفة أن ذلك "لا يعدو كونه استمرارا لسياسة العقوبات التي تمارسها الدول الغربية بحق صناعة الطيران المدني الروسي".

في وقت سابق، حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من "مخاطر كبيرة تواجهها الطائرات التجارية التي تحلق في أجواء روسيا بسبب نقص التنسيق مع الجيش الذي ظهر بوضوح في حادث تحطم طائرة أذربيجانية قبل فترة قصيرة".

وجددت الوكالة في "نشرة أمنية حول مناطق النزاع" توصيتها لشركات الطيران عدم سلوك غرب المجال الجوي الروسي الذي تمنع موسكو أساسا الشركات العاملة في الاتحاد الأوربي من استخدامه لكنه لا يزال سالكا لشركات طيران صينية وتركية وخليجية خصوصا.