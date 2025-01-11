نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، أنه "لن نفاجأ إذا أطلق الحوثيون الليلة صواريخ ومسيرات ومستعدون لهجمات أكثر خطورة". وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "هجومنا على اليمن رسالة واضحة لزعيم الحوثيين وقادتهم بأنه لن تكون هناك حصانة لأحد". وأعلن كاتس، أننا "سنقوم بمطارد قادة الحوثيين وتدمير بنيتهم التحتية وستلاحقهم يد إسرائيل الطويلة بكل مكان".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: لن نفاجأ إذا أطلق الحوثيون الليلة صواريخ ومسيرات ومستعدون لهجمات أكثر خطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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